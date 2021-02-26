نعيم: مباراة ودية وراء التحاقي ببركان

اللاعب الجديد للفريق قال إن اللعب إلى جانب عزيز وياجور مفيد

قال يونس نعيم، اللاعب السابق للوداد الفاسي، والمنتقل إلى نهضة بركان، إن ظروف النجاح والتألق متاحة، بشكل كبير داخل فريقه الجديد. وأضاف نعيم، في حوار مع «الصباح»، أن اللعب إلى جانب مجموعة تضم محمد عزيز و محسن ياجور مفيد له، ويساعد أي لاعب على التأقلم بسرعة، من أجل تقديم أداء في المستوى المطلوب، سواء في التداريب، أو المباريات. في ما يلي نص الحوار:

كيف تم انتقالك للنهضة البركانية؟

في بداية الموسم الحالي كان لدي عرضان من فريقين في القسم الأول، لم يكتب لهما النجاح، وخلال التوقف الأخير للبطولة، قمنا بإجراء مباراة ودية أمام نهضة بركان. قدمت أداء في المستوى، ترك صدى طيبا لدى مسيري الفريق البركاني، ليتلقى بعدها مكتب الوداد الفاسي عرضا رسميا، من أجل انتقالي إلى نهضة بركان، عن طريق وكيل أعمالي. تمت المفاوضات بنجاح، وأود شكر المكتب المسير “للواف”، وعلى رأسهم الرئيس حسن الجامعي.

ماهي مدة عقدك؟

وقعت عقدا لمدة أربعة مواسم ونصف موسم. أتمنى أن أكون عند حسن ظن المدرب طارق السكتيوي وطاقمه التقني والمكتب المسير للفريق على ثقتهم الكبيرة، وأن أقدم الإضافة لفريقي الجديد.

كيف وجدت الأجواء داخل الفريق؟

الفريق مهيكل على مستوى كبير من الاحترافية، وهو ما يساعد اللاعب على النجاح في مشواره الكروي، شريطة الاجتهاد والاشتغال أكثر. يتم توفير جميع الإمكانيات التي تمنح لأي لاعب كرة القدم دفعة ورغبة في تقديم الأفضل.

هل تأقلمت مع أجواء القسم الأول؟

أود أن أشكر في البداية جميع لاعبي النهضة البركانية، بداية بالعميد محمد عزيز، الذي رحب بي داخل المجموعة، إضافة إلى زميلي السابق بالوداد الفاسي الحارس حمزة عقبي الحمياني، وكل لاعبي نهضة بركان على الاستقبال الجيد، والترحيب الكبير الذي وجدته منذ التحاقي بالفريق، ما جعلني أتأقلم بسرعة داخل المجموعة.

كيف وجدت إيقاع القسم الأول؟

مغايرا طبعا للقسم الثاني، ولكنه في الوقت نفسه يساعد المهاجم على تقديم كل ما لديه، خصوصا إذا كان فريقك يضم أسماء لها تجربة وخبرة كبيرة بالقسم الأول.

لا بد أن المنافسة قوية داخل الفريق…

فعلا، هناك منافسة شريفة بطبيعة الحال، الكل يشتغل ويجتهد داخل التداريب، ويحاول ان يطور أداءه من مباراة لأخرى، لكي ينال ثقة المدرب، اللعب إلى جانب أسماء كبيرة في خط الهجوم كمحسن ياجور وحمادة العشير وزكرياء حدراف يمنحك الثقة، وفرصة الاستفادة من تجاربهم.

ما هو طموحك مع النهضة البركانية؟

مثل أي لاعب شاب، أتمنى أن يكون انتقالي للفريق البركاني فرصة لتطوير أدائي وإمكانياتي، وأن تكون تجربة ناجحة، تتوج بحصد أكبر عدد من الالقاب، سواء المحلية، أو القارية.

أجرى الحوار: خالد المعمري (فاس)

في سطور

الاسم الكامل: يونس نعيم

تاريخ ومكان الميلاد : 14 يناير 1998 بفاس

المركز : مهاجم

لاعب سابق بالوداد الرياضي الفاسي