استقبال رسمي لإنفانتينو بالمغرب

يخصص المغرب استقبالا رسميا للسويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، خلال الزيارة التي تنطلق اليوم (الأربعاء)، وتستمر يومين.

وسيكون في استقبال رئيس “فيفا” بمطار الرباط سلا، ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون، وعثمان الفردوس، وزير الشباب والرياضة والثقافة، وفوزي لقجع، رئيس جامعة كرة القدم.

وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن الزيارة تدخل في إطار “تعزيز العلاقة المتينة التي تربط “فيفا” بالمسؤولين المغاربة في الجامعة”، والوقوف على آفاق التعاون بين الطرفين، في مجال تطوير كرة القدم المغربية والإفريقية.

ولم يذكر البلاغ أي تفاصيل أخرى عن الزيارة، وكذا برنامجها، أو الشخصيات التي ستلتقي برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أو الأماكن المزمع زيارتها.

ن. ك