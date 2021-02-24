الداخلية لا تتجاوب مع أسئلة البرلمانيين

احتلت الرتبة الأخيرة حسب أرقام الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان

أقرت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان، بضعف جاهزية بعض الوزراء في تفاعلهم مع البرلمان في جلسات المحاسبة، ومواجهة اتهامات البرلمانيين، وفي الرد على الأسئلة الكتابية.

وجاء في حصيلة العمل بشأن العلاقات مع البرلمان خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، أنه على مستوى التفاعل الرقابي لأعضاء الحكومة، وإن كان “إيجابيا على العموم”، فإنها سجلت “أن الجاهزية لم تتحقق لدى جميع أعضاء الحكومة وبنفس الدرجة نفسها بإعلان الاستعداد للحضور والجواب عن الأسئلة البرلمانية على الأقل مرة في الشهر”، مع الإشارة إلى التجاوب الايجابي في حضور جلسات اللجان البرلمانية.

وأجاب الوزراء عن 467 سؤالا شفويا، وعن 1870 كتابيا، من أصل 2160 سؤالا، ليصل عدد الأسئلة الكتابية التي أجابت عنها الحكومة منذ بداية الولاية التشريعية العاشرة، ما مجموعه 15552 سؤالا كتابيا من أصل 27464 كتابيا أي ما نسبته 62.56 في المائة، مع وجود تفاوتات كثيرة في أجوبة الوزراء عن الأسئلة الكتابية، إذ احتلت الوزارة المنتدبة المكلفة بالتعليم العالي، الرتبة الأولى بنسبة 96.78 في المائة، والاقتصاد والمالية بنسبة 87.57 في المائة، والأوقاف والشؤون الإسلامية ب84 في المائة، وبالمقابل لم تتجاوب وزارة الداخلية التي احتلت الرتبة الأخيرة بنسبة 16.29 في المائة، وإعداد التراب الوطني بنسبة 44.71 في المائة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون بنسبة 47.48 في المائة.

ولم تف الحكومة بتعهداتها التي أعلن عنها الوزراء بإنجاز مشاريع تنموية، أو التدخل لحل مشاكل قائمة ميدانيا، أو إصدار قوانين، أو تغيير فصول، إذ تم تسجيل 55 تعهدا في محاضر الجلسات، نفذت منها 5 تعهدات فقط.

وعلى مستوى طلبات عقد اللجان البرلمانية لدراسة القضايا الراهنة، تمت الاستجابة ل45 طلبا من أصل 83، والتي تعد ذات أهمية في تفعيل الرقابة البرلمانية على أعضاء الحكومة.

واتهمت وزارة العلاقات مع البرلمان، الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، بتجميد مشاريع قوانين بعضها أحالته الحكومة على المجلسين منذ 2016، منها القانون الجنائي، والقانون التنظيمي للإضراب، ومدونة التغطية الصحية الأساسية، وقانون الصحافة والنشر، ومدونة التغطية الصحية الأساسية، ومشروع قانــون مؤسس بمثابة مدونة التعاضد، والقانــون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانــون ومشــروع القانــون المتعلق بالتنظيم القضائي، بعد ترتيب الآثار القانونية عن قراري المحكمة الدستورية بشأنهما.

أحمد الأرقام