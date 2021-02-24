الجـرف الأصفـر ينجـو مـن كارثـة

نشب حريق مهول، عصر أول أمس (السبت)، بالبساط المطاطي الناقل لمادة الكبريت من أحد أرصفة الميناء إلى وحدة التخزين رقم 163 بالمركب الفوسفاطي. وأتى الحريق، الذي استغرقت السيطرة عليه أزيد من ساعة ونصف، على جزء كبير من البساط سالف الذكر.

وجنبت الألطاف الإلهية منطقة الجرف الأصفر كارثة حقيقية، شبيهة بتلك التي وقعت قبل أشهر بمرفأ بيروت بلبنان، بالنظر إلى أن بساط الكبريت، الممتد على أكثر من كيلومتر، يمر بجوار “الأمونياك”، وناقلين للحامضين الفوسفوري والسولفيري، وغير بعيد عن مجمع كبير لغاز البروبان، ومخازن للملح الفلاحي “أمونيترات”،التي تفوق سعتها بكثير الكمية التي سببت كارثة تولوز في دجنبر 2001، وأودت بحياة 30 شخصا، وخلفت 300 مصاب بعاهات.وأدى الحريق إلى توقف حركة المرور على الطريق الجهوية الرابطة بين الجديدة والوليدية، عبر الجرف الأصفر، وتدخلت فرق الإطفاء التابعة للمركب الفوسفاطي مؤازرة بالوقاية المدنية للجديدة، بواسطة حاويات كبيرة للسيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى الجوار، وفتح إثره تحقيق لمعرفة السبب وراء اندلاع النيران في الناقل المطاطي.

ووصف مصدر من المركب الفوسفاطي، الذي يديره أحمد مهرو، الحادث بـ “الطبيعي والعادي”، على خلفية أن مادة الكبريت قابلة للاشتعال، وأن المركب طور وسائل الوقاية والتصدي لمثل هذه النيران، في وقت كذب الحريق ذلك لأن حرائق في السابق لم تكن بمثل هذه الضراوة، ومنها ذلك الذي وقع في 2012 ببساط الكبريت، وأودى بحياة المرحوم “أكبارو”، رجل وقاية التهمته النيران جراء ضعف تجهيزات السلامة التي يتعين أن ينعم بها العمال.

ووضع حريق أول أمس (السبت) إدارة المركب الكيماوي موضع مساءلة، سيما بعد أن قالت الإدارة ذاتها في أكثر من مناسبة بأنها أضحت تتوفر على مناعة قوية ضد مثل هذه الحرائق. وعاب الكثيرون على الإدارة ذاتها أنها لا تقوم، بين الفينة والأخرى، بتداريب حقيقية لتدبير المخاطر في منطقة حساسة بل هي عصب الصناعة الوطنية الثقيلة.

ولفت متتبعون النظر إلى أن الجرف الأصفر أضحى “قنبلة موقوتة” بحجم التركيز الصناعي الذي حظي به خلال السنين الأخيرة، خاصة بعد نقل مخازن كبيرة للوقود والغاز إليه، في ظل تأهبه لاستقبال ميناء متخصص في هذه المواد، وأن ذلك، حسبهم، يفرض تحصين المنطقة بأجهزة رصد الكوارث، وتوفير الوسائل اللوجستيكية الضرورية والمتطورة للسيطرة عليها حال وقوعها.

عبدالله غيتومي (الجديدة)