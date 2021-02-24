إنفانتينو ينتصر للمغرب على حساب الجزائر

تجاهل دعوة زطشي ويحل بالرباط للقيام بزيارة عمل وتشاور مع لقجع

حقق المغرب انتصارا جديدا على حساب الجزائر، على المستوى الرياضي، عندما تجاهل جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، دعوة خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري.

ورد إنفانتينو على الطلب الجزائري، ببرمجة زيارة عمل إلى المغرب، بعد غد (الأربعاء)، من أجل التشاور مع فوزي لقجع، رئيس الجامعة، بخصوص ملفات مرتبطة بكرة القدم الإفريقية وسبل تطويرها.

وتأتي هذه الزيارة، التي تستغرق يومين، في سياق تعزيز العلاقة الوطيدة، التي تربط “فيفا” بالمسؤولين المغاربة، خاصة فوزي لقجع، رئيس الجامعة والنائب الثاني للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”.

وأفادت الجامعة في بلاغها أن إنفانتينو سيقوم بزيارة عمل تدخل في إطار توطيد العلاقة مع “فيفا”، والوقوف على آفاق التعاون بين الطرفين في مجال تطوير كرة القدم المغربية والإفريقية.

وينتظر أن يناقش إنفانتينو مع لقجع الترتيبات الواجب اتخاذها للتحضير للجمع العام الانتخابي للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” في 12 مارس المقبل، والذي سيسفر عن انتخاب رئيس جديد، إضافة إلى ملفات أخرى متعلقة بالنهوض بالكرة النسوية والتحكيم وغيرها.

وكشفت مصادر مطلعة أن إنفانتينو فضل زيارة المغرب على الجزائر، قبل الجمع العام الانتخابي، بالنظر إلى مكانته في القارة الإفريقية، والمسار الجيد الذي قطعه في سبيل تطوير الممارسة الكروية وبنياتها التحتية الرياضية، دون أن تستبعد هذه المصادر زيارة إنفانتينو الجزائر في موعد لاحق.

وفتحت الصحافة الجزائرية النار على خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري، متهمة إياه بإيهام السلطات العمومية والرأي العام، من خلال اعتماد أسلوب دعائي فاشل، للتمويه على الرأي العام الجزائري، طالما أن إنفانتينو لم يبرمج أي زيارة له للبلد.

وتلقت الجزائر صفعة جديدة من “فيفا”، بعد الأولى، التي رفض فيها ملف ترشح زطشي لنيل عضوية بالمكتب التنفيذي ل”فيفا”، لأسباب انضباطية، وتتعلق بعقوبة التوقيف لثلاثة أشهر عن ممارسة أي نشاط رياضي في حق المترشح الجزائري، عندما كان رئيسا لأتلتيك بارادو، أحد أندية الدوري المحلي.

عيسى الكامحي