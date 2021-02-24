طلال بالنجف العراقي

وقع سفيان طلال، اللاعب السابق للرجاء الرياضي لكرة القدم، ومجموعة من الأندية الوطنية، رسميا في كشوفات نادي النجف العراقي.

وقال الفريق العراقي إن اللاعب وقع عقدا إلى غاية متم الموسم الكروي الجاري.

ويسعى النجف العراقي للتوقيع للعديد من الأسماء خلال فترة الانتقالات الحالية للمنافسة على الدوري العراقي، إذ يحتل حاليا المركز الرابع برصيد إحدى وثلاثين نقطة، على بعد سبع نقاط من المتصدر القوة الجوية.

وسبق لطلال أن دافع عن ألوان الرجاء الرياضي وشباب السوالم وحسنية أكادير والمغرب الفاسي والسالمية الكويتي ورجاء بني ملال.

نور الدين الكرف