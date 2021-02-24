الحسيمة يحاول تجنب الهزيمة بالقلم

بات شباب الريف الحسيمي لكرة القدم، أحد أندية القسم الوطني هواة، مهددا بخصم نقطة من رصيده، واعتباره منهزما، بعد تخلفه عن مباراة مولودية الداخلة الأربعاء الماضي بالملعب البلدي بالداخلة، لحساب الدورة العاشرة.

وبرر مصدر مسؤول في الفريق الحسيمي عدم تنقل الفريق إلى الداخلة بنفاد تذاكر السفر عبر الطائرة، وعدم توفر الفريق على مصاريف التنقل والإيواء التي تصل إلى 120 ألف درهم، ما صعب على النادي تدبيره في المرحلة الراهنة.

وحصل الفريق على إشهاد من قبل وكالة للأسفار بالحسيمة، يؤكد نفاد تذاكر السفر من البيضاء إلى الداخلة.

يذكر أن الكاتب العام للفريق يوسف أكناو قدم استقالته من مهامه، في الوقت الذي جمد نائبه عضويته.

جمال الفكيكي (الحسيمة)