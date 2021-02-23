تفكيك عصابة بالناظور

اعتقلت العناصر التابعة للفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية بني أنصار، بإقليم الناظور، الثلاثاء والأربعاء الماضيين، خمسة أشخاص يكونون عصابة إجرامية تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات وترويج حبوب الهلوسة والمؤثرات العقلية.

ووفقا لمصادر ” الصباح”، فإن العملية تمت بتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن وجدة، ما مكن مصالح الأمن من إلقاء القبض على المشتبه فيهم بكل من بني أنصار و فرخانة بالإقليم ذاته.

وجرى إيقاف اثنين من أفراد الشبكة بالشريط الساحلي بجماعة بني أنصار، مباشرة بعد وصولهما إلى المنطقة على متن سيارة خفيفة، وقد تم ضبطهما متلبسين بحيازة كمية مهمة من مخدر الحشيش.

وأسفرت عملية التفتيش التي باشرتها العناصر الأمنية بمنزل الموقوفين بضواحي فرخانة، عن حجز 50 كيلوغراما من مخدر الشيرا، إضافة إلى دراجتين ناريتين ومبالغ مالية تقدر بـ 27 ألفا و 450 أورو. وقادت الأبحاث التي باشرتها فرقة الشرطة القضائية، إلى تحديد مكان وجود ثلاثة أشخاص آخرين متورطين مع الشبكة، ضمنهم شخص حاول عرقلة إجراءات الضبط والتفتيش داخل منزل مهربين في فرخانة، أما اثنان فقد تم إيقافهما بعد إخضاعهما لعملية التنقيط التي كشفت إدراج اسميهما ضمن مذكرة بحث وطنية بسبب نشاطهما المتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات.

وجرى الاحتفاظ بالموقوفين الخمسة تحت تدابير الحراسة النظرية في إطار البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالناظور، قبل إحالتهم على الوكيل العام للملك باستئنافية الناظور، بعد انتهاء البحث الذي باشرته مصالح الشرطة القضائية، والوصول إلى جميع المعلومات المتعلقة بالمشتبه فيهم والامتدادات المحتملة للشبكة والأفعال الاجرامية المنسوبة إليهم.

جمال الفكيكي (الحسيمة)