انعقاد مؤتمر الدفاع الدولي 2021 بمشاركة 80 دولة منها المغرب

انعقد اليوم السبت في أبوظبي مؤتمر الدفاع الدولي 2021 الذي أقيم للمرة الأولى بنسخته “الهجينة” على أرض الواقع وافتراضيا من خلال منصات التواصل العالمية وجمع أكثر من 24 خبيرا و متخصصا في مجال الدفاع وبحضور ومشاركة أكثر من 2400 شخص من 80 دولة منها المغرب .

ومثل المغرب في المؤتمر ،الذي يأتي عشية انطلاق معرض الدفاع الدولي “آيدكس” ومعرض الدفاع البحري “نافدكس “، وفد من القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، وإدراة الدفاع الوطني.

(و م ع)