مصرع سائق وإصابة 36 راكبا

تسببت حادثة سير، وقعت قبل فجر أول أمس (الخميس)، بالطريق السيار ببرشيد في وفاة سائق حافلة لنقل المسافرين وإصابة 36 آخرين كانوا على متنها.

ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح” فإن الطريق السيار الرابط بين البيضاء ومراكش كان مسرحا لحادثة سير بدوار لعيايطة باقليم برشيد، نتيجة اصطدام حافلة للنقل بشاحنة.

وساهم الضباب الكثيف بالإضافة إلى محاولة سائق الشاحنة تغيير خط السير، في الحادثة التي أودت بحياة سائق الحافلة وإصابة 36 آخرين،14 منهم حالتهم خطيرة، استدعت نقلهم من المستشفى الإقليمي لبرشيد إلى المستشفى الجامعي ابن رشد. واستدعت الحادثة حضور عدد من المسؤولين ، سيما عناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطات المحلية، التي استعانت بسيارات إسعاف تابعة لجماعات ترابية لنقل المصابين إلى مستشفى الرازي ببرشيد، بينما حل نورالدين أوعبو، عامل الإقليم على عجل إلى المستشفى الإقليمي لتتبع عملية فحص المصابين والاطمئنان على صحتهم.

سليمان الزياني (سطات)