التحقيق مع متهم باغتصاب امرأة وقتلها

أرجأ قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، خلال الأسبوع الماضي، الاستنطاق التفصيلي في حق متهم باغتصاب امرأة بطريقة شاذة وقتلها ورمي جثتها للكلاب بضواحي جماعة سيدي المختار بإقليم شيشاوة.

وأحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي، المتهم رفقة متهمة أخرى على قاضي التحقيق قصد إجراء بحث معهما من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والتمثيل بجثة والاغتصاب بالنسبة إلى المتهم، والوساطة في الدعارة وعدم التبليغ عن وقوع جناية بالنسبة إلى المتهمة.

وجدير ذكره، أن عناصر الدرك الملكي بسيدي المختار عثرت على جثة الضحية وقد نهشتها الكلاب قرب دوار أولاد عزوز بجماعة سيدي المختار بإقليم شيشاوة، وأسفرت الأبحاث التمهيدية التي باشرتها عن فك لغز الجثة، بعدما تم الوصول إلى هوية الجاني، الذي غادر السجن حديثا، إذ كان على علاقة غرامية مع الضحية، قبل أن تقرر الانفصال عنه، غير أنه ظل مصرا على عودة العلاقة بينهما.

واعترف المتهم أنه استطاع استدراج الضحية، عن طريق وسيطة مقابل 50 درهما، ومارس عليها الجنس قبل قتلها ورمي جثتها للكلاب.

محمد العوال (شيشاوة)