فيديو “سرقة” يطيح بشابين

أخرت ابتدائية فاس، زوال الاثنين الماضي، محاكمة شابين ظهرا يحملان أسلحة بيضاء في صور وفيديو منشور بمواقع التواصل الاجتماعي، ومتداول عبر تقنية التراسل الفوري (واتساب)، بعد إيقافهما بناء على أبحاث وتحريات باشرتها المصالح الأمنية بالمدينة.

وحددت المحكمة زوال 22 فبراير الجاري، تاريخا لمحاكمتهما بعدما تابعتهما النيابة العامة لأجل «حيازة أسلحة من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال والعصيان»، مع الأمر بإيداعهما سجن بوركايز بعد إحالتهما على أول جلسة للمحاكمة وتأجيل ذلك لتمكينهما من إعداد الدفاع والاطلاع على الملف.

ويوجد بين المتهمين، قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، أودع سجن الأحداث بالسجن نفسه، بعدما أوقف وزميله الراشد من قبل أمن المنطقة الثالثة ببن دباب عين قادوس، لظهورهما في الفيديو المتضمن محتوى عنيفا يمس بالشعور بالأمن ويهدد سلامة الأشخاص والممتلكات. وتفاعلت مصالح الأمن بسرعة وجدية مع الشريط الذي يظهر المشتبه فيهما يتظاهران بارتكاب سرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وفتحت أبحاثا مكنتها من الوقوف على ظروف وحيثيات تصوير المحتوى الزائف لعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل عائدات مالية على المشاهدات المسجلة.

حميد الأبيض (فاس)