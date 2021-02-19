رسالة رياضية: بطولة

رغم بعض المشاكل الناجمة عن كثرة التوقفات، وضعف مستوى تكوين اللاعبين، وغياب الجماهير عن الملاعب منذ الموسم الماضي بسبب “كورونا”، فإن البطولة الوطنية لكرة القدم تحسنت بشكل لافت، خصوصا من حيث مستوى التباري.

ولكن يمكن لهذه البطولة أن تحظى بإثارة أكثر، وتستأثر باهتمام أكبر من قبل الجماهير، لو أنها استغلت مجموعة من المعطيات لصالحها، لكنها لا تفعل، كيف؟

أولا، تحتكر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون حقوق نقل مباريات البطولة، لكن هذا النقل يعاني عدة مشاكل، خصوصا من حيث جودة الصورة، على غرار مباراة أولمبيك آسفي والمغرب الفاسي عن الدورة السادسة الأحد الماضي، ورداءة التعليق في عدد من المباريات، إلا من رحم ربي.

وإضافة إلى ذلك، يضيع التلفزيون فرصة إحاطة المنتوج الكروي بمزيد من الاهتمام الجماهيري، لو أنه يواكب المنافسات ببرامج حوارية مثيرة وساخنة، وربوتاجات لتسليط الضوء أكثر على هذا المنتوج، وجعله يشغل أكبر عدد من المتتبعين، لكن الملاحظ أن التلفزيون صار يكتفي بنقل المباريات فقط، وتقديم ملخصات لها من وقت إلى آخر.

ثانيا، باتت المواقع والصفحات الاجتماعية عنصرا محركا لجماهير أندية كرة القدم، لكن أغلب الفرق الوطنية لا تستمر في هذا الجانب إطلاقا، بل إن فرقا معدودة تواكب أنشطتها عن طريق صفحات رسمية محينة، ومواقع، تتوفر فيها بعض المواصفات المطلوبة.

ويضيع هذا الإهمال على الأندية فرصا كبيرة للإشعاع والترويج لنفسها ومنتوجها ومنتوجاتها.

ثالثا، احتكار التلفزيون لحقوق النقل التلفزيون، واستفادته من المنتوج الكروي كاملا، يفرض عليه تمويل جزء كبير من ميزانيات الأندية التي تنتج ذلك المنتوج، على غرار ما يحدث في أغلب الدوريات العالمية، لكن الغريب في الأمر أن مساهمة التلفزيون المغربي السنوية (600 مليون) لا تكفي حتى لتغطية تكلفة لاعب، أو لاعبين، في بعض الأندية.

غريب.

عبد الإله المتقي