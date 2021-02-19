منتخب التايكووندو يستعد بإفران

اختار المنتخب الوطني للتايكووندو، إفران، لإقامة تربص إعدادي بالمركز الأولمبي التابع لجامعة الأخوين، إلى غاية بعد غد (الجمعة)، استعدادا للألعاب الأولمبية بطوكيو.

وأوضح بلاغ للجامعة الملكية للتايكووندو، أن هذا التربص الإعدادي، المنظم بتنسيق مع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية ووزارة الثقافة والشباب والرياضة، يعرف مشاركة ستة رياضيين و10 رياضيات، إضافة إلى أربعـــة أطــــر تقنــــــية، وهم المدرب الوطني دافيد سيكوت، ويساعده مراد الصباغ وأمين ركيزة وفوزي الراشدي.

وتدخل المعسكر في فئة الإناث، ندى الأعرج وأميمة البوشتي وصفية صالح ورباب أوهادي ومريم خولال وسكينة الصاحب وسناء معيزة وبسمة التويجر ونسرين البوشتي ويسرى الدفعة.

ولدى الذكور يشارك في التربص أشرف محبوبي وأيوب الباسل وسفيان العصبي وعبد الباسط وصفي ورضى ذهبي وصائم حسام الدين.

العقيد درغام