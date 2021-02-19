نهضة الزمامرة يعود إلى برشيد

عاد لاعبو نهضة الزمامرة لاستئناف معسكرهم التدريبي المغلق ببرشيد، بعد مواجهة الدفاع الجديدي، السبت الماضي، في الدورة السادسة لبطولة القسم الأول.

وأجرى لاعبو الفريق أول حصة تدريبية، مساء أول أمس (الاثنين)، بالملعب الشرفي بسطات.

ويتنقل اللاعبون يوميا من برشيد إلى سطات، لإجراء الحصص التدريبية، ويواصل الفريق تداريبه هناك إلى حين مواجهة حسنية أكادير، في الدورة الثامنة للبطولة.

ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن الهزيمة أمام الدفاع الجديدي ترخي بظلالها على استعدادات فريق الزمامرة، خصوصا أن المنافس خاض أكثر من سبعين دقيقة بنقص عددي، ويعول الفريق على خبرة الوافدين الجدد لتحسين نتائجه، والابتعاد عن المراكز المتأخرة.

من جهة أخرى، أكدت المصادر أن المكتب المسير يبحث عن برمجة مباراة ودية نهاية الأسبوع الجاري، بعد تأجيل مباراة الوداد الرياضي، التي كانت مبرمجة بعد غد (الجمعة)، في إطار الدورة السابعة من بطولة القسم الأول.

وتابعت المصادر أن الفريق، بعد تلقيه إشارات بخصوص تأجيل المباراة، سارع إلى ربط الاتصال ببعض ممثلي الفرق بهدف برمجة مباراة إعدادية لإبقاء اللاعبين في أجواء التنافس.

وأضافت المصادر أنه يتوقع مواجهة اتحاد طنجة وديا، بحكم تأخير مباراته أمام الرجاء الرياضي إلى 25 فبراير الجاري، وفي حال تعذرت مواجهة الفريق الطنجي ستتم برمجة مباراة ودية أمام وداد تمارة.

حسن الرفيق (الزمامرة)