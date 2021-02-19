كورونا يعدل قوانين الجامعة

الاتحاد الدولي يشدد الخناق على متعاطي المنشطات في البطولة ويطالب بحماية المبلغين عنهم

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم على الجامعة الملكية المغربية إدخال مجموعة من التعديلات، التي أقرتها الوكالة الدولية لمحاربة المنشطات، وإدراجها في النظام الأساسي، المقرر تعديله في الجمع العام المقبل.

وعلمت “الصباح”، أن الاتحاد الدولي طلب من جامعة الكرة إدخال التعديلات المذكورة في النظام الأساسي المقبل، بعد أن دخلت حيز التنفيذ مطلع السنة الجارية، وإقرارها من قبل الوكالة الدولية لمحاربة المنشطات السنة الماضية، وتهم التعديلات استعمال مفاهيم جديدة في الملحق الخاص بالمنشطات.

وتفرض التعديلات الجديدة تحديد اللاعبين لأماكن وجودهم، على غرار ما تعرفه بعض الرياضات الأخرى، خاصة الفئات المستهدفة في الكشف عن المنشطات، الشيء الذي يتعين معه الإدلاء بالمعطيات الشخصية المتعلقة به، إلى جانب إدانة المتخلفين في التعاون مع المكلفين بأخذ العينات، ويشمل أيضا المسؤولين عن الأندية.

كما تلزم التعديلات التي يتعين على جامعة الكرة إدراجها في النظام الأساسي المقبل، حماية المبلغين عن تعاطي لاعبين المنشطات، والمنتهكين لقواعد محاربتها المنصوص عليها من قبل الوكالة الدولية، واستبعاد الجمعيات المتورطة في تعاطي المنشطات.

وضمت دورية الاتحاد الدولي التعريف بفترة المنافسة الممتدة من الساعة الأولى لليوم إلى انتهاء المباراة، إضافة إلى إدراج فئة جديدة من اللاعبين، الذين يطلق عليهم اللاعبين المحميين، من قاصرين والذين لم يسبق لهم ان شاركوا في منافسات دولية، وضرورة تعليم الجميع بقواعد محاربة المنشطات وانتهاكها.

من جانبها، طلبت جامعة الكرة من الاتحاد الدولي المصادقة على مجموعة من التعديلات، المقرر إدراجها في النظام الأساسي، قبل عرضها في الجمع العام غير العادي، المنتظر أن تنظمه خلال الأشهر القليلة المقبلة، في مقدمتها تعديلات فرضتها جائحة “كورونا”، كما هو الشأن بالنسبة إلى التصويت الإلكتروني.

وحسب معطيات “الصباح”، فإن جائحة “كورونا” فرضت على جامعة الكرة تأجيل الجمع العام أكثر من اللازم، غير أنها اضطرت إلى بعث رسالة إلى الاتحاد الدولي، من أجل تسهيل عملية التصويت عن بعد، بعد إدراجها في النظام الأساسي، للسماح بمشاركة الجميع في الجمع العام المقبل، بالنظر إلى التغييرات المهمة التي يعرفها النظام الأساسي.

صلاح الدين محسن