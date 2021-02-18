إيقاف مروج “ماحيا” بالشماعية

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالشماعية، الجمعة الماضي، من إيقاف متهم بصناعة وترويج ماء الحياة «ماحيا».

ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن المتهم الموقوف من ذوي السوابق القضائية وتم إيقافه بعد ترصد تحركاته في الفترة الماضية، بناء على معطيات دقيقة توصلت بها المصالح الدركية.

وأفاد مصدر مسؤول أن العناصر الدركية انتقلت إلى أحد المنازل التي يستغلها المتهم لصناعة هذه المادة المخدرة ونجحت في شل حركته، وأثناء القيام بتفتيش المنزل ضبطت برميلا من سعة عشرين لترا مملوءا بالتين المخمر المعد لصناعة «ماحيا»، إضافة إلى أكثر من خمس قارورات من ما الحياء كانت معدة للبيع، وتم حجز مجموعة من المعدات والأدوات المخصصة لتقطير وتصنيع هذا المادة الكحولية.

وتم اقتياد المتهم صوب مقر الدرك الملكي بهدف تعميق البحث معه بخصوص التهم الموجهة إليه، بتنسيق مع النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، وتم الاحتفاظ به رهن تدابير الحراسة النظرية إلى حين عرضه على القضاء في حالة اعتقال.

حسن الرفيق (آسفي)