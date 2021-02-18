وضعية زياش بتشيلسي تتعقد

ذكرت صحيفة «كورييري ديللو سبورت» الإيطالية، أن حكيم زياش طلب فعلا لقاء مارينا غرانوفسكايا، المديرة التنفيذية لتشيلسي، بغية الحصول على معلومات بخصوص موقف المدرب الجديد الألماني توماس توخيل منه.

وأوضحت الصحيفة أن زياش عبر عن غضبه بسبب عدم إشراكه أساسيا في مباريات الفريق الأخيرة في الدوري، إذ بات توخيل يفضل لاعبين آخرين عليه، عكس ما كان عليه الحال مع المدرب المقال فرانك لامبارد.

وأضافت الصحيفة أن زياش يرغب أيضا في الاستفادة من فترة إعارة، إلى فرق تسعى إلى انتدابه، مثل ميلان وجوفنتوس، إذا كان توخيل لا يعول عليه في الفترة الحالية في تشيلسي.

ويعاني الفريق اللندني بسبب تدني مستواه، وتراجع نتائجه، ما أدى إلى إقالة لامبارد، وتعويضه بتوخيل، المقال بدوره من قيادة باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقدم زياش مستوى رائعا في بداية الدوري الإنجليزي، قبل أن يتعرض لإصابة غيبته عن المباريات السابقة، ليعود في آخر مباريات لامبارد مع تشيلسي، قبل أن يقرر توخيل وضعه على دكة البدلاء في جل المباريات الأخيرة.

العقيد درغام