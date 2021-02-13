جنت على أهلها براقش

قطعت قناة الشروق، البوق الإعلامي للمخابرات الجزائرية، شعرة معاوية مع المغرب عندما تجرأت على الملك وأنهت، بذلك، ود خصال مغربية قدمت دائما مبدأ “العداوة تابثة والصواب يكون” في مواجهة “تحراميات” من وصفهم حراك الجارة الشرقية ب” العصابة”.

ورغم المناورات الجزائرية الحاقدة لم يطعن المغاربة يوما في توابت الشعب الشقيق ، الذي يعيش غير بعيد من عتبة الفقر في حين تتوفر أرضه على ثروات طبيعية لا تقل عما لقطر والإمارات والكويت، لكنه مازال يرزح تحت حكم عصابة العسكر.

سيكون لزلة قناة “براقش”، مابعدها، مع الاعتذار للكلبة التى حملت هذا الإسم في القصة الشهيرة، ولن ينعم عسكر “سرقيستان” بعد اليوم بصبر المغاربة الذين بقوا على الدوام في حدود “انا وابن عمي على الغريب”.

لقد اقتربت ساعة الحقيقة وسيحصل الجزائريون على الاستقلال قريبا، بعد أن انكشفت ممارسات مافيا متحكمة في العباد والبلاد وصلت حد استعمال شبيه للرئيس بعد دخول دمية العسكر “تبون” غيبوبة سن اليأس تماما كما في مسرحية الزعيم لعادل إمام.

ي.ق