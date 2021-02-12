بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع

استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم (الجمعة)، على وقع الارتفاع، مدعومة بأداء مؤشريها الرئيسيين مازي وماديكس الذين كسبا على التوالي 0,20 و 0,21 في المائة في بداية تداولات حصة اليوم.

وهكذا، سجل مازي، وهو مؤشر يتكون من المعاملات المالية من نوع الأسهم، 11.615,71 نقطة، في حين حقق ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، 9.467,26 نقطة.

وبدوره تقدم مؤشر “مروكو ستوك أنديس”،(MSI20)، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بـ 0,24 في المائة، مسجلا 948,09 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، حقق مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” زيادة بـ 0,36 في المائة، مسجلا 10.645,59 نقطة، في حين ارتفع “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” بـ 0,23 في المائة، مستقرا في 9.983,68 نقطة.

من جهته، حقق المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10 ” ارتفاعا بـ 0,30 في المائة، مسجلا 888,80 نقطة.