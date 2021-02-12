وزارة التجهيز والنقل تنفي أخبار تغيير قوانين مدونة السير

شددت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، اليوم الجمعة، على أن القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، كما تم تغييره وتتميه بالقانون 116.14 الصادر في 11 غشت 2016، لم يطرأ عليه أي تغيير منذ هذا التاريخ.

ونفت الوزارة، في بلاغ تكذيبي، بشكل قاطع ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من أخبار “زائفة” حول مخالفات مدونة السير على الطرق 2021، مؤكدة أن المخالفات الرائجة في هذه المواقع لا تتطابق من حيث النوع والموضوع وكذا العقوبات مع المخالفات التي يتضمنها القانون السالف الذكر.

وأوضح المصدر ذاته أنه تفاديا لكل لبس حول هذا الموضوع، ومن أجل تمكين العموم من الحصول على المعلومات الصحيحة المتعلقة بمدونة السير على الطرق ولاسيما المخالفات والغرامات التصالحية والجزافية والمبالغ الواجب أداؤها حسب آجال الأداء، يمكن الاطلاع على جداول المخالفات الصحيحة من الدرجة الأولى والثانية والقانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق والقانون 116.14 الصادر في 11 غشت 2016 بموقع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية www.narsa.ma.

(و م ع)