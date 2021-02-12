البيضاء..إعطاء انطلاقة استغلال الحافلات الجديدة

أعطيت، اليوم (الجمعة) بالدار البيضاء، الانطلاقة لتشغيل واستغلال حضيرة الحافلات الجديدة، المكونة من 700 حافلة، ستدخل الدفعة الأولى منها ( 450 حافلة جديدة) الخدمة ابتداء من يوم الاثنين 15 فبراير الجاري.

وقد تم اقتناء الحافلات الجديدة في إطار عقد التدبير المفوض المبرم بين مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء” والشركة المفوض لها (شركة الزا )، والذي تناهز قيمته الاستثمارية الإجمالية 1,4 مليار درهم، تم تمويلها من طرف الدولة، عبر صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري، والشركة المفوض لها، وكذا عبر مساهمات مالية تمت تعبئتها من طرف مجلسي جهة الدار البيضاء-سطات وجماعة الدار البيضاء.

وتهدف هذه الخطوة إلى تقوية العرض، وتحسين جودة وسائل النقل الحضري، وربط الجماعات التابعة للمؤسسة المذكورة بشبكة الحافلات، مع إعطاء الأولوية للأحياء والمناطق التي تعرف خصاصا كبيرا، ولا سيما المناطق المستقبلة للساكنة في إطار برامج إعادة الإسكان الرامية إلى القضاء على دور الصفيح، ومعالجة الدور الآيلة للسقوط.