تحالف جديد بين “صوفاك” و”بديل”

باتت “صوفاك” تملك 15٪ من رأس مال شركة BADEEL، وهي شركة متخصصة في التأجير طويل الأمد وخدمات التنقل.

وأصبحت هذه الصفقة رسمية بعد تفعيل مرسوم رئيس الحكومة الصادر بالجريدة الرسمية، والذي يخول للشركتين تعزيز الروابط القائمة وتطوير أوجه تشارك جديدة، بالخصوص تلك المتعلقة بتمويل قروض السيارات وتسويق خدمات التنقل، حسب بلاغ للشركة.

جدير بالذكر، أن شركة BADEEL، تعد من الرائدين في مجال التأجير طويل الأمد من خلال تسويق عروضها منذ أكتوبر 2019 وذلك عبر “إمكانية الاستفادة من هذا النمط من الخدمات للشركات، أصحاب المهن الحرة، وللخصوص الذين لم يكن بإمكانهم التمتع بمثل هاته الخدمات من قبل”، و”تجديد السيارة كل 15 أو 16 أو 18 شهرا حسب مدة العقد، وتعميم الدفع الشهري “الشامل” و “الخدمة الممتازة” لجميع عملائها.

ووسعت الشركة عرضها أخيرا من خلال السماح للشركات والأفراد، الذين يملكون أسطول من السيارات أو سيارة مؤهلة، الاستفادة من “الخدمة الممتازة” عبر تفويض تسيير عرباتهم للشركة من خلال خدمات التنقل الذكية Optimizو Hany.