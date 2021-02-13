أم تحمل بطفل “إضافي”

في ظاهرة نادرة تعرف باسم الحمل الإضافي، حملت بريطانية بطفلها الثاني بعد 3 أسابيع من حبلها بطفلها الأول. وتشير التقارير إلى أن ريبيكا روبرتس، البالغة من العمر 39 عاما، أصيبت بالصدمة عندما اكتشفت أنها تحمل توأما، حيث لم تظهر عمليات المسح السابقة أي إشارة لوجود جنين ثان.

وقالت: “لم أكن أعرف حتى إنه من الممكن الحمل مرة أخرى أثناء الحمل». وولد التوأم روزالي ونوح في وقت مبكر بعملية قيصرية في 33 أسبوعا في شتنبر الماضي بسبب مشكلة في الحبل السري. كما تم إخبار الأم وشريكها ريس ويفر (43 عاما)، أن دواء الخصوبة الذي كانت تتناوله ربما تسبب لها في إطلاق بويضة أثناء الحمل بالفعل.

السجن لمصاب بألفي ورم سرطاني

حُكم على إسباني لقّب بـ”الرجل المصاب بألفي ورم” بعدما ادعى كذباً إصابته بمرض السرطان في مراحله النهائية، بالسجن عامين.

وجاء الحكم بعد إدانته بالحصول على تبرعات تفوق قيمتها 300 ألف دولار من آلاف الأشخاص بينهم مشاهير بواسطة الاحتيال. وكان باكو سانز (50 عاما) يظهر بانتظام على شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي بين 2010 و2017، مدعيا أنه يعاني ما يقرب من ألفي ورم نتيجة لمتلازمة كاودن.

رغم أنه كان يعاني هذه المتلازمة، إلا أن كل أورامه كانت حميدة ولا تشكل أي خطر على حياته. وفي مقطع فيديو حصلت عليه وسائل إعلام إسبانية عند إيقافه، شوهد سانز وهو يمزح مع صديقته وأفراد أسرته حول الأكاذيب التي كان يرويها.

أمريكي يصيد كائنا بحريا نادرا

لم يعرف الصياد الأمريكي “مارلي باب”أنه اصطاد مخلوقا بحريا نادرا جدا، عندما أخرج شبكته من البحر، ليكتشف سرطان بحر أصفر اللون.

وبعد أن اصطاد “باب” سرطان بحر أصفر اللون، وهو أمر يحصل مرة كل 30 مليون مرة، قرر أن يتبرع به إلى مركز العلوم البحرية بجامعة نيو إنغلند في ماساشوستس.

ويكتسي السرطان الذي يعرف باسم “السرطان الكريستالي” اللون الأصفر، نتيجة طفرة جينية في البروتينات التي تغذي قشر الكائن البحري. وأكد فريق العلماء في جامعة نيو إنغلند أنهم لا ينوون إعادة السرطان الأصفر للمياه، وأنهم سيعتنون به في بيئة مناسبة.