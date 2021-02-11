دفعة جديدة من لقاح “أسترازينيكا”

حطت طائرة من نوع “دريملاينر”، تابعة للخطوط الملكية الجوية، زوال أمس (الخميس)، بمطار محمد الخامس الدولي بالبيضاء، قادمة من الهند على متنها الدفعة الثانية من لقاح “أسترازينيكا” المنتج بشراكة بريطانية سويدية بمختبرات جامعة “أوكسفورد”.

وقدرت مصادر “الصباح” كمية الدفعة الثانية بأربعة ملايين جرعة، مؤكدة أن ترتيبات شحن هذه الدفعة جاءت بعد موافقة معهد “سيروم” الهندي على توريد 23.75 مليون جرعة من لقاح “أسترازينيكا” إلى 25 دولة، بينها المغرب.

وتوفر الدفعة الثانية من اللقاح البريطاني فرصة جديدة للمغرب لمواصلة عمليات التلقيح التي انطلقت الخميس 28 يناير الماضي، ومازالت مستمرة في عدد من المراكز الصحية، إذ تجاوز عدد الملقحين إلى حدود السادسة من مساء أول أمس (الأربعاء)، 750 ألف شخص من المدرجين في المرحلة الأولى.

(ي.س)

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