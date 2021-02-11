أمزازي: وزير التعليم الإسرائيلي اعترف بدور الأسرة الملكية في حماية اليهود وتعزيز السلام

قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، إنه “في إطار تفعيل مقتضيات الإعلان المشترك بين المملكة المغربية والولايات المتحدة وإسرائيل، الموقع في 22 دجنبر 2020″، عقد الوزير أول أمس (الثلاثاء)، عبر تقنية المناظرة المرئية، لقاء مع وزير التربية الإسرائيلي، السيد Yoav Gallant والذي أعرب عن شكره الخالص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيدا بالقرارات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز العلاقات بين المملكة المغربية وإسرائيل، وكذا بإدراج المكون العبري في المناهج الدراسية المغربية.

وأوضح الوزير في تدوينة على صفحته الخاصة في موقع التواصل “فيسبوك”، أن الوزير الإسرائيلي، أبرز دور الملك الراحل المغفور له محمد الخامس في الاعتراف بالتراث اليهودي، كجزء لا يتجزأ من الهوية المغربية، وكذا الدور الذي لعبه جلالته في حماية اليهود المغاربة أثناء الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى تأكيده على دور التعاون الثنائي في قطاع التعليم من أجل إبراز التاريخ العريق الذي يربط بين البلدين والمساهمة في نقل قيم التسامح والسلام والعيش المشترك.

وأوضح الوزير، أن المسؤول الإسرائيلي، أعلن عن إدراج تاريخ اليهود المغاربة في المناهج الدراسية الإسرائيلية انطلاقا من الدخول المدرسي المقبل، واقترح تبادل الزيارات بين تلاميذ المؤسسات التعليمية المغربية والإسرائيلية.

وختم الوزير قوله، بأن “هذا اللقاء كان مناسبة للتأكيد على عزمنا، كل من جهته، على العمل على تعزيز قيم التسامح والعيش المشترك من خلال عدة مشاريع تربوية مشتركة وكذا مناسبة لتوجيه الدعوة لتبادل الزيارات من طرف الجانبين وذلك من أجل ترسيخ أواصر التعاون وتعزيز تبادل الخبرات بين البلدين”.