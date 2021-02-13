حجز 700 ألف أورو مهربة

علم لدى المصالح الجمركية بميناء طنجة المتوسط، أن عناصرها حجزت، أول أمس (الثلاثاء)، مبلغا ماليا هاما من العملة الصعبة، وضبطته مدسوسا داخل شاحنة للنقل الدولي مرقمة بالمغرب، كان سائقها يحاول إدخالها إلى التراب المغربي دون إخضاعها للإجراءات ومساطر العبور عبر المنطقة الجمركية.

وأفاد المصدر، أن عملية إحباط هذه المحاولة غير القانونية، قامت بها العناصر العاملة بأرصفة النقل الطرقي الدولي، حين كانت تقوم بمهامها الاعتيادية اليومية، وحامت الشكوك حول سائق شاحنة للنقل الدولي، وهو بصدد إنهاء إجراءات العبور في اتجاه الأراضي المغربية، ليتم إخضاع الشاحنة لتفتيش يدوي دقيق أسفر عن ضبط مبلغ 700 ألف أورو (حوالي 720 مليون سنتيم)، وهو عبارة عن أوراق نقدية أغلبها من فئة 500 أورو.

المختار الرمشي (طنجة)