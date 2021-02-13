العثور على جثة متحللة

عثرت امرأة في الأربعينات من عمرها، على جثة زوجها متحللة، مساء أول أمس (الثلاثاء)، بمنزله بجماعة سيدي غانم بإقليم شيشاوة.

وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة “الصباح”، فإن عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية إيمنتانوت، تلقت إشعارا من زوجة الضحية، تفيد من خلاله العثور على جثة زوجها بفناء المنزل، أثناء عودتها من رحلة سفر.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي إلى مسرح الحادث بمعية عناصر التشخيص القضائي، إذ عاينت جثة الضحية التي بدت متحللة، وتفوح منها رائحة نتنة، ليتم نقلها نحو مستودع الأموات، وإشعار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، التي أمرت بإجراء بحث تمهيدي مع الزوجة وحجز كل ما يمكن أن يفيد في البحث. وجرى مسح مسرح الحادث، وحجز بقايا الأكل، من أجل رفع البصمات وإخضاعها للتحاليل المخبرية.

وتم الاستماع إلى الزوجة تمهيديا، والتي أفادت أنها غادرت منزلها منذ عشرة أيام لدى أحد أقاربها بمراكش، وتركت زوجها هناك، موضحة أنه بعد ثمانية أيام اتصلت بزوجها عشرات المرات، غير أن هاتفه كان يرن دون رد، قبل أن يصبح الهاتف خارج التغطية في اليوم العاشر، ما أدى بها للعودة إلى منزلها لاستطلاع الأمر، غير أنها بمجرد ما فتحت الباب فاحت رائحة نتنة، قبل أن تعثر على زوجها جثة ممددة فوق السرير.

محمد العوال (آسفي)