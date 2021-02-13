بيكهام رئيسا لإنتر ميامي

توصل الدولي الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، بالتهاني من قبل محبيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أصبح أكبر مالك لأسهم نادي إنتر ميامي الأمريكي.

وانتشرت صورة لبيكهام في كرسي بدلاء ملعب النادي الأمريكي، الذي يشرف على تدريبه الإنجليزي فيل نيفيل، الذي لعب مع بيكهام في مانشستر يونايتد سابقا.

ويتقاسم بيكهام ملكية النادي مع الأمريكي جورج ماص والياباني ماصايوشي سون والبوليفي مارسيلو كلور، لكنه يملك الحصة الأكبر، وبالتالي بات رئيسا للنادي.

ولعب بيكهام في الدوري الأمريكي رفقة غالاكسي لوس أنجليس، قبل أن يحمل قميص ميلان وباريس سان جيرمان الفرنسي، الذي أنهى رفقته مسيرته في 2013.