عمار يلتحق بطاقم الزمامرة

انضم الإطار الوطني سعيد عمار، بالطاقم التقني لنهضة الزمامرة لكرة القدم، ليشغل مهمة معد بدني، خلفا لعبد اللطيف الفتوح، الذي غادر الفريق في الفترة الماضية.

ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن عمار تلقى اتصالا هاتفيا من خالد فوهامي، مدرب الفريق، واقترح عليه الانضمام إلى طاقمه، ووافق على الفور.

وعقد المعد البدني الجديد لقاء مع مسؤولي الفريق، انتهى بالتوافق بخصوص العقد ومدته والأمور المالية، ليبدأ في مهامه بشكل رسمي.

واشتغل عمار في وقت سابق معدا بدنيا لشباب المحمدية، عندما كان يدربه الإيطالي ماركو سيموني، بداية الموسم الماضي.

وصار الطاقم التقني لفريق الزمامرة يتكون من خالد فوهامي مدربا، وإدريس الصويت وتوفيق المرابط مساعدين، وسعيد عمار معدا بدنيا، وعصام بادة مدربا للحراس.

حسن الرفيق (الزمامرة)