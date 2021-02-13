تسمم وإصابة بكورونا بمنتخب الشباب

الجامعة تستعين بمعد بدني مؤقت

تعرض زكريا عبوب، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، لتسمم غذائي بأحد فنادق العيون، حيث يجري المنتخب استعداداته، لنهائيات كأس إفريقيا المقرر انطلاقتها الأحد المقبل بموريتانيا.

وعلمت «الصباح»، أن عبوب شعر بأعراض تسمم غذائي منذ ثلاثة أيام، بعد تناوله إحدى الوجبات بمطعم الفندق، الذي يقيم فيه المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة.

ودفعت إصابة عبوب بالتسمم إلى اتخاذ الطاقم التقني والطبي للمنتخب الوطني احتياطات، سيما أن موعد المنافسة اقترب.

وأثبتت التحاليل المخبرية التي أجريت للاعبي وطاقم المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، إصابة عضو من الطاقم التقني بفيروس «كورونا»، ما دفع إلى إخضاعه للحجر الصحي.

وقررت الإدارة التقنية الوطنية إيفاد إطار آخر، من أجل الإشراف على الإعداد البدني للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، إلى حين شفاء المصاب بالفيروس.

وخاض المنتخب الوطني خلال معسكره بالعيون مباراتين إعداديتين أمام نظيره من النيجر.

واختارت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم العيون، بالنظر إلى تشابه الظروف المناخية مع تلك الموجودة بموريتانيا.

صلاح الدين محسن