السريع يؤهل شيتو

نجح سريع وادي زم في تأهيل البوركينابي شيتو إيكي، الذي غاب عن منافسات البطولة، وكأس العرش، بعد التحاقه المتأخر بالمجموعة. وتلقى شيتو بطاقة الخروج الدولية من بوركينافاسو، ليتم تأهيله مباشرة، إذ أصبح رهن إشارة يوسف فرتوت.

ووقع المهاجم شيتو عقدا لثلاثة مواسم، ويعول عليه الفريق لمنح الإضافة لخط الهجوم.

وسجل سريع وادي زم أربعة أهداف في خمس مباريات في البطولة، وقعها هشام مرشاد وسفيان حريس وإبراهيم البحري ومروان الوادني، إضافة إلى هدف واحد في كأس العرش من ضربة جزاء أحرزها نيلمار بلي أمام أولمبيك آسفي.

عبد العزيز خمال (خريبكة)