“الصلا والسلام” على “الأولى”

تقترح القناة “الأولى” على مشاهديها متابعة حلقتين من مسلسل جديد، يحمل عنوان “الصلا والسلام”، من إخراج زكية الطاهري.

وتدور أحداث المسلسل الجديد، حول شابة تدعى “كريمة”، تقرر بعد خيبة أمل في الحب، العودة إلى أبي الجعد لتصفية إرث والدتها، وهي المدينة التي قضت فيها طفولتها.

وستجد بطلة المسلسل، نفسها مجبرة على مزاولة حرفة والدتها، التي كانت تعمل قيد حياتها “نكافة”، وحتى تنجح في مهنتها الجديدة، تحيط نفسها بأصدقاء طفولتها وتكون فريق أحلام من الفاشلين والخائبين، وستكتشف مع مرور الوقت شغفها بحرفة كانت وإلى أمد قريب، تشعرها بالخجل، فيدخل فريق “الصلا والسلام” المتكون من الفاشلين في زيجاتهم، في تحد لتنظيم أعراس الآخرين.

وتجمع الدراما بين الرومانسية والكوميديا، وهو ما حاول فريق العمل، أن يوصله إلى المشاهد في كل حلقة، سواء من خلال قصة كريمة وأصدقائها، أو في الزيجات المعروضة.

وتشارك في العمل التلفزيوني الجديد، مجموعة من الأسماء منها، فدوى طالب ويوسف الجندي ومنية لمكيمل، ويونس لهري، وسعد موفق وميلود الحبشي وآخرون.

إ.ر