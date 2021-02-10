أخبار 24/24
مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الثلاثاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء :
– شفشاون : 13 ملمتر
– العرائش : 9 ملمترات
– إفران : 5 ملمترات
– تازة : 4 ملمترات
– مكناس وخريبكة : 3 ملمترات
– تطوان وطنجة وسطات : ملمتران اثنان
– الجديدة : ملمتر واحد
– القنيطرة والرباط-سلا والمحمدية والنواصر وآسفي وفاس ومراكش وبنسليمان والصويرة-الميناء والرباط-المدينة والصويرة-المطار وسيدي إفني وتيط مليل : أقل من ملمتر واحد.