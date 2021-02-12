اعتقال منظمي الهجرة بالناظور

أفاد مصدر مطلع، أن عناصر الشرطة التابعة لمفوضية الأمن ببني أنصار بإقليم الناظور، أطاحت بشبكة متخصصة في الهجرة السرية، وأوقفت شخصين، ينشطان بالمنطقة، بتنظيمهما عمليات للهجرة السرية وتهجير البشر.

وأكد المصدر ذاته، أن المعنيين بالأمر متهمان، بالنصب والاحتيال على الراغبين في الوصول إلى الضفة الأخرى، إذ تسلما مبالغ مالية من راغبين في الهجرة إلى الضفة الأخرى تتراوح ما بين 2 و 3 ملايين سنتيم، دون أن يفيا بوعودهما.

وأبرز المصدر نفسه، أنه خلال البحث مع المشتبه فيهما، اعترفا بالمنسوب إليهما، ودلا عناصر الشرطة على يخت كان راسيا بالميناء الترفيهي سيدي علي، تم حجزه، ويرجح أنه كان يستعمل في عمليات تنظيم الهجرة السرية، مضيفا أنه تم وضع المعنيين بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهما، للوصول إلى جميع أفراد الشبكة، قبل إحالتهما على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور.

جمال الفكيكي (الحسيمة)