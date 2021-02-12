انتحار سبعيني بالحسيمة

شهد دوار ” إشتوانن ” التابع للجماعة الترابية سنادة بإقليم الحسيمة أول أمس (الاثنين)، حالة انتحار لشيخ في عقده السابع. وأفادت مصادر متطابقة أن الهالك وضع حدا لحياته شنقا بواسطة حبل لفه حول عنقه وربطه بعمود كهربائي، قرب منزله بالدوار نفسه. وعثر أحد المواطنين الذي كان في طريقه نحو مقر الجماعة على جثة الهالك وهي متدلية من العمود الكهربائي، ليخبر عائلته. وانتقلت إلى المكان فور توصلها بالخبر مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية، التي عاينت جثة الهالك وأشرفت على نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بالحسيمة، لإخضاعها للتشريح الطبي وفق ما يجرى العمل به في مثل هذه الحالات. وأكدت المصادر ذاتها ان المعني بالأمر شيخ في عقده السابع، وهو أب لعشرة أبناء، وكان يشتغل قيد حياته فلاحا، وكانت تبدو عليه بعض الاضطرابات النفسية، التي يرجح أن تكون وراء انتحاره.

جمال الفكيكي (الحسيمة)