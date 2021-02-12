بولهرود الدشيرة يغري أندية القسم الأول

لفت شرف الدين بولهرود، لاعب أولمبيك الدشيرة، أنظار مجموعة من الأندية الوطنية، ما دفعها للمطالبة بالتعاقد معه، في مرحلة الانتقالات الشتوية المنتهية الجمعة الماضي.

وعلمت «الصباح»، أن مسؤولي الجيش الملكي طلبوا من أولمبيك الدشيرة التعاقد مع شرف الدين بولهرود، خاصة بعد أن عاينوه رفقة المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، أثناء إجراء مباراة إعدادية بينهما، استعدادا لنهائيات كأس إفريقيا، المقرر انطلاقتها الأحد المقبل بموريتانيا.

واعتذر مسؤولو أولمبيك الدشيرة عن تنفيذ طلب الفريق العسكري، بعد أن قدموا وعدا لشباب المحمدية بالتعاقد مع اللاعب، خلال مرحلة الانتقالات المقبلة، في الوقت الذي تشبثوا ببقاء اللاعب إلى نهاية الموسم الرياضي الجاري.

وأبان بولهرود إمكانيات كبيرة رفقة فريقه منذ الموسم الرياضي الماضي، الشيء الذي دفع زكرياء عبوب، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، للمناداة عليه للمشاركة في جميع التجمعات والمباريات الإعدادية، التي خاضها.

صلاح الدين محسن