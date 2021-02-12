ملاحظات عن ملاعب “كان” الفتيان

أنهت لجنة تابعة للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم زيارتها، للملاعب المخصصة لاحتضان نهائيات كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، المقرر إجراؤها بالمغرب في الفترة بين 13 و31 مارس المقبل.

وعلمت “الصباح”، أن اللجنة زارت ملاعب مولاي الحسن بالرباط والبشير بالمحمدية والأب جيكو بالبيضاء، ووقفت على جميع مرافقها، بما فيها أرضية الملعب ومساحتها، إضافة إلى القاعات التي تتوفر عليها، والمكان الموجودة فيه، ومدى قربها من البنيات التحتية، المقرر أن تحتضن إقامة المنتخبات المشاركة.

ودونت لجنة “كاف” ملاحظة أساسية عن الملاعب الثلاثة، تتعلق بضرورة تخصيص قاعة في كل منها، لإجراء فحوص المنشطات للمنتخبات المشاركة، خلال التظاهرة القارية، وطالبت بتجهيزها بالوسائل الطبية الضرورية، من أجل إخضاع اللاعبين للفحوصات، بعد نهاية كل مباراة.

ولم تبد لجنة “كاف” أي ملاحظات عن عشب الملاعب الثلاثة، وعبرت عن ارتياحها، علما أنها قامت بالزيارة رفقة موظفي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم المكلفين بمراقبة الملاعب قبل انطلاقة الموسم الرياضي.

وكلفت “كاف” لجنة تابعة لها لإعداد تقارير عن الملاعب المذكورة، الشيء الذي دفعها لإجراء زيارة لها الثلاثاء الماضي، بتنسيق مع جامعة الكرة.

ص. م