الجامعة تؤهل لاعبي بني ملال

الفريق يقدم ضمانات وينتظر تسوية وضعية بناني وشكير وسديري

نجح المكتب المديري لرجاء بني ملال في إقناع الجامعة الملكية لكرة القدم، بالترخيص لبعض اللاعبين لحمل قميص الفريق، بعد تقديم ضمانات بتسوية بعض الديون العالقة.

واللاعبون الذي تم تأهيلهم هم عبد الصمد إمعيش وأنس بن حميدة وزكرياء عميمي وزهير مرور ومحمد بوكريش ومعاد مهتدي وهمام باعوش ومعاد الصاحوفي، في حين تم الاحتفاظ برخص اللاعبين المهدي شكير ويوسف سديري وإدريس بناني، إلى حين توصل الجامعة بملفاتهم الطبية، التي مازالت عالقة بفرقهم الأصلية.

وكثفت اللجنة اتصالاتها مع الجامعة التي طالبت بتبرير كل المصاريف، بالاعتماد على كشوفات وبيانات واضحة للفترة السابقة، بعد أن تبين لها أن شقا من التقرير المالي الأول (فترة الرئيس السابق)، غير متوفر لدى الجامعة، الأمر الذي حال دون تسوية وضعية لاعبي الفريق.

وينتظر أن تكون الأسابيع المقبلة حاسمة في مصير رجاء بني ملال، بعد أن منحت الجامعة مهلة شهرين للمكتب المديري الحالي، بعد تعهد الرئيس بحل المشكل.

سعيد فالق (بني ملال)