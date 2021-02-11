الحبس لقاصرين متهمين بالسرقة

الفشل في الدراسة واستهلاك المخدرات دفعهما لتنفيذ عملياتهما الإجرامية

قضت غرفة الجنايات الابتدائية أحداث بمحكمة الاستئناف بآسفي أخيرا، بإدانة كل من الحدثين «م.ا» و»م.ب» بسنتين حبسا في حدود سنة واحدة نافذة لكل منهما، بعد متابعتهما من أجل ارتكابهما جناية السرقة المقرونة بظروفي الليل والتعدد، مع إضافة جنحة السرقة في حق الثاني، وفقا للفصلين 505 و509 من القانون الجنائي.

ويستفاد من محضر البحث التمهيدي المنجز، من قبل عناصر المركز الترابي للدرك الملكي ببوكدرة، أن المدعو «س.ت» تقدم بشكاية مفادها تعرض سيارته للسرقة عن طريق الكسر، من لدن الجانحين «م.ا» وم.ب»، مؤكدا أنهما استوليا على مجموعة من أغراضه التي كانت بالسيارة، ومنها بطائق تعبئة الهاتف المحمول.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي لبوكدرة رفقة عناصر التشخيص القضائي إلى المرأب، الذي توجد به السيارة وأجرت المعاينات الضرورية ورفع البصمات، قبل أن يتم إيقاف المشتبه فيه الأول، ورفع بصماته، إذ جاءت البصمة التي تم رفعها من السيارة من طرف مصلحة التشخيص القضائي مطابقة للبصمة، التي أخذتها مصالح الدرك للمشتبه فيه، لتتم مواجهته بنتائج البصمة، ويعترف بالمنسوب إليه.

وأكد في معرض تصريحاته التمهيدية، بحضور والدته، أنه غادر الدراسة منذ السلك الابتدائي وتعاطى المخدرات، نتيجة غياب الرقابة الأسرية، كما سبق له أن نفذ عدة عمليات سرقة، منها كميات من الزيتون وكذا ميزان حديدي من السوق الأسبوعي.

وأضاف بخصوص الشكاية، أنه يعرف المشتكي بحكم أنه يسكن قريبا منهم، ويوم عملية السرقة كان مارا بالقرب من المرأب الذي يركن فيه الضحية سيارته، ووجد مجموعة من المفاتيح، إذ احتفظ بهم إلى حدود العاشرة ليلا، بعدما أغلقت جميع المحلات التجارية أبوابها وانقطعت حركة الراجلين، وتوجه نحو المرأب، وقام بتجريب المفاتيح واحدة تلو الأخرى، ليجد أنه أحد المفاتيح يخص المرأب، ليتوجه نحو صديقه «م.ب»، وأخبره بالأمر مقترحا عليه تنفيذ عملية السرقة، فوافق الأخير، وحددا موعدا بعد منتصف الليل لتنفيذ العملية، إذاك توجه المصرح بمعية رفيقه نحو المرأب، وقاما بفتحه، ودلفا إلى الداخل، مستعينين بمصباح، إذ بحثا عن مطرقة أو ما شابه لفتح السيارة، إلى أن عثرا على مفتاح براغي، وبه حاولا فتح باب السيارة، وأمام فشل محاولتهما، قاما بكسر الزجاجة الخلفية للسيارة، وولج أحدهما إلى داخلها وفتح الباب، وعثر على بطائق للتعبئة ونقود، واستوليا على ذلك، وغادرا المكان، بعدما عمدا إلى إغلاق المرأب. وأكد المتهم، أنه قام ببيع بطائق التعبئة لمسير قاعة للأنترنيت، واقتسم مع رفيقه المبلغ المتحصل من عملية السرقة.

وتم اعتقال المتهم الثاني المسمى «م.ب»، والاستماع إليه بحضور والده، وأقر هو الآخر بالمنسوب إليه، مؤكدا جميع تصريحات المتهم الأول، بأنه انقطع عن الدراسة خلال السلك الإعدادي وأدمن المخدرات، وسبق أن نفذ عمليات سرقة هو الآخر.

كما تم الاستماع إلى مسير قاعة الأنترنيت المسمى «س.ح»، الذي نفى واقعة شراء المسروق، وتم إجراء مواجهة بينه وبين المتهم الأول، تشبث خلالها كل طرف بتصريحاته.

وتم الاحتفاظ بالحدثين، بمركز الدرك الملكي قبل إحالتهما على النيابة العامة، التي قررت إحالتهما على قاضي التحقيق لإجراء بحث واتخاذ ما يراه مناسبا، في حين تقرر حفظ المسطرة في حق المسمى «س.ح» لانعدام الإثبات بخصوص شراء المسروق.

محمد العوال (آسفي)