كورونـا ينهـي حيـاة 20 ألف مقاولة

تسببت الجائحة في إفلاس 20 ألف مقاولة صغيرة ومتوسطة، وفندت الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة المعطيات التي كشف عنها مكتب الدراسات “أنفوريسك” بشأن حالات الإفلاس في صفوف المقاولات، خاصة الصغيرة جدا، التي حددها في 6540 وحدة.

وأوضحت الكنفدرالية أن عددا كبيرا من الوحدات الإنتاجية الصغيرة تغلق أبوابها دون أن تسلك المساطر المعمول بها في هذه الحالات، ما يجعلها خارج دائرة الإحصاء. وأكدت تمثيلية هذا الصنف من المقاولات أن عدد حالات الإفلاس يتجاوز أضعاف العدد الذي أعلن عنه مكتب الدراسات، إذ يتجاوز، وفق ما تتوفر عليه الكنفدرالية من معطيات، 20 ألف مقاولة.

وأوضحت الكنفدرالية أن أزيد من 83 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا اضطرت إلى التوقف عن العمل بفعل الحجر الصحي، الذي استمر لأزيد من ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن عددا من هذه الوحدات لم تتمكن من استئناف العمل بسبب مجموعة من العراقيل، من أبرزها عدم قدرة أصحاب هذه المقاولات على الولوج إلى القروض المضمونة، من قبل الدولة، التي وضعتها السلطات لتمكين أرباب المقاولات من التمويلات الضرورية لاستئناف النشاط.

وأكدت الكنفدرالية أنها توصلت بعدد من الشكايات من أصحاب المقاولات الصغيرة جدا يؤكدون من خلالها رفض طلباتهم، من قبل المؤسسات المالية وحرمانهم من الاستفادة من تمويلات آليات الضمان، الخاصة بقروض “أوكسجين” و”إقلاع المقاولات الصغيرة جدا”.

وإذا ما استمر الوضع على ماهو عليه، حاليا، فإن عدد حالات الإفلاس سيرتفع بشكل ملحوظ خلال الأشهر المقبلة، ما يتطلب من الحكومة التدخل لحل المشاكل، التي تعانيها هذه الوحدات، والمتمثلة أساسا في صعوبة الولوج إلى التمويل والصفقات العمومية والتأخر في الأداء، والولوج إلى العقار، والحصول على التصنيف للمنافسة على الصفقات العمومية.

وأكدت الكنفدرالية أن مئات الآلاف من المقاولات الصغيرة جدا مهددة بالإفلاس في الشهور المقبلة، مشيرة إلى أنها تتلقى أخبارا عن إفلاس عدد من المقاولات الصغيرة جدا، بسبب غياب برنامج استعجالي من قبل الحكومة لمواكبة هذه الوحدات في الظروف الصعبة التي تمر منها، وتمكينها من الدعم اللازم لتجاوز العوائق التي تعترضها.

وتسبب الأزمة الصحية في فقدان أزيد من ثلاثة ملايين أسرة مصدر دخلها بفعل توقف نشاطها، وتعتبر الأسر بالعالم القروي أكثر تضررا من الوسط الحضري.

وأبان بحث أجرته المندوبية السامية للتخطيط، أن النسبة ترتفع إلى 44 في المائة داخل الأسر الفقيرة، و42 في المائة بالنسبة إلى تلك التي تقطن في مساكن عشوائية. كما فقد أزيد من نصف الحرفيين والعمال المؤهلين مصدر دخلهم، وعصفت الجائحة بمصدر رزق 47 في المائة من التجار، و46 في المائة من العمال واليد العاملة الفلاحية.

عبد الواحد كنفاوي