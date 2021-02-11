غنائم الريع تفضح جماعات

تجري مصالح وزارة الداخلية تحقيقات في عمالات وأقاليم متفرقة بخصوص ملفات تجمع بينها اتهامات من جمعيات تستفيد من دعم المجالس المنتخبة، خاصة في مجال النقل المدرسي الذي يستفيد من منح الجماعات وميزانية تمويل شراء السيارات من المجالس الإقليمية.

وفجرت جمعيات رفضت الانخراط في حسابات حملات انتخابية سابقة لأوانها، وطالبت بإعمال مجانية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجماعات لأبناء سكان العالم القروي وأغلبهم من الأسر المعوزة، فضائح بالجملة من قبيل المتاجرة في “كريمات” مقنعة، والسطو على منح وتوزيعها على المقربين، وعدم الاكتراث بوجود حالات التنافي في الاستفادة من الدعم العمومي.

وكشفت مصادر “الصباح” أن اقتسام غنائم ريع النقل المدرسي يهدد بتفجير مجالس جماعية جراء الصراع، الذي واكب عمليات التصويت على نقاط جداول أعمال دورات فبراير الجاري، مسجلة أن توزيع المنح يتم بمنطق “عطيني نعطيك”، في إشارة إلى أن كل عضو يشترط تمرير ميزانية الجمعية التابعة له للتصويت على منح جمعيات الآخرين.

واشتكت جمعيات للداخلية من انتقام المنتخبين وابتزازهم، كما هو الحال في إقليم ابن سليمان الذي توصل عامله بشكاية من جمعية تكشف خرقا سافرا لمقتضيات اتفاقيات الشراكة المبرمة في مجال النقل المدرسي، مسجلة تعرضها لمضايقات مع اقتراب موعد الانتخابات لرفضها الانصياع لأي طرف وتنزهها عن الدخول في متاهة الحسابات الانتخابية.

وأوضحت الجمعية المذكورة أن المجلس المتعاقد معه أدرج نقطة تتعلق بفسخ الاتفاقية الموقعة معها في دورة استثنائية منتصف يناير الماضي، في ظل استمرار منطق التضييق عليها وحرمانها من المنحة التي تشكل مصدرها الوحيد في تمويل تأمين النقل المدرسي، ما وضعها أمام سيناريو وقف نشاطها. وشملت دائرة المستفيدين من صفقات النقل المدرسي جميع الأحزاب، بما في ذلك حزب رئيس الحكومة الذي استحوذ على حصة الأسد من الجمعيات التابعة المستفيدة من ريع المنح.

وذهبت الأحزاب حد المطالبة من خلال مجموعة تعديلاتها المقترحة على مستوى الميزانية العامة بخصوص السنة المالية الحالية، بإعفاء العربات المخصصة للنقل المدرسي التي تقتنيها الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بذريعة ضرورة الإسهام في تشجيع الجماعات الترابية على الانخراط في توفير خدمات النقل للتلاميذ والطلبة، وللملاءمة مع ما هو معمول به بالنسبة إلى مؤسسات التعليم الخاص التي تقدم خدمات النقل المدرسي.

وتدافع الأحزاب عن صفقات النقل المدرسي المدرة للدخل في جيوب أعضائها وأتباعهم بحجة دعم القطاع، بالنظر إلى أنه يشكل أحد مداخل إصلاح التعليم، ويساهم في الحد من ظاهرة الهدر المدرسي خاصة في الجماعات الترابية ذات الطابع القروي، بالإضافة إلى ما يلعبه النقل المدرسي من أدوار في تسهيل عملية تنقل التلميذات والتلاميذ إلى مدارسهم، إلى جانب ما يساهم به النقل المدرسي في تقوية وتيرة التحصيل التربوي- العلمي في أحسن الظروف الممكنة.

ياسين قُطيب