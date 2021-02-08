أزيد من 693 مليون درهم قيمة مفرغات الأسماك بميناء سيدي إفني

بلغت القيمة الإجمالية لمفرغات الأسماك بميناء سيدي إفني خلال الفترة ما بين 2016 و2020 ، حوالي 693 مليون و132 ألف و986 درهم، وذلك حسب معطيات للمندوبية الإقليمية للمكتب الوطني للصيد البحري بسيدي إفني.

ووفق المندوية، فقد بلغت الكميات الاجمالية المفرغة من الأسماك بالميناء خلال الفترة ذاتها، ما مجموعه 149 ألف طن، منها 116 ألف و453 طن موزعة على فئات مراكب الصيد الساحلي، و32 ألف و548 طن خاصة بمراكب الصيد التقليدي.

ويتوزع مجموع هذه الكميات على 13 ألف و247 طن سنة 2016 (76 ألف و590 درهم)، و22 ألف و617 طن سنة 2017 (112 ألف و388 درهم)، و26 ألف و713 طن سنة 2018 (142 ألف و194 درهم) ، و42 ألف و108 طن سنة 2019 (193 ألف و88 درهم) ، و44 ألف و317 طن السنة الماضية (168 ألف و874 درهم).

وبخصوص الوجهات المخصصة لمنتوجات الأسماك، أن المصدر أن 41 ألف و819 طن موجهة للاستهلاك، و105 ألف و719 طن للتحويل ، و1462 طن موجهة للتصدير .

وبلغ عدد وحدات الصيد خلال الفترة ذاتها (2016-2020)، بمعدل يفوق 580 وحدة. ويتعلق الأمر بحوالي444 وحدة لإنتاج الصيد التقليدي الذي تم تسويق منتوجها داخل سوق السمك ، و99 مركبا لصيد السردين، و33 وحدة للصيد بالجر، وثلاث وحدات للصيد بالخيط.