السد يهنئ عموتة

هنأ السد القطري، الحسين عموتة، مدرب المحليين، إثر تتويجه بلقب “الشان” مساء أول أمس (الأحد)، بعد الفوز على مالي في المباراة النهائية، بهدفين لصفر.

وقدم السد القطري، عبر بيان مقتضب، أحر التهاني والتبريكات لمدربه السابق عموتة، مباشرة بعد الظفر بلقب البطولة.

وخاض المدرب المغربي تجربة تدريبية ناجحة مع السد القطري، توجها بلقب الدوري القطري خلال الموسم الرياضي 2012 – 2013، بعد غياب عن منصة التتويج لمدة خمس سنوات.

وحقق عموتة أيضا مع السد القطري كأس أمير دولة قطر، لمناسبتين، الأولى كانت في 2014، والثانية في الموسم الموالي، فضلا عن تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا، لما كان مساعدا للمدرب الأورغوياني جورجي فوساتي سنة 2011.

ن. ك