خاليلوزيتش يغير موقفه

الناخب الوطني يستعد لإحداث ثورة في تركيبة الأسود

علمت “الصباح” من مصادر متطابقة أن الناخب الوطني، وحيد خاليلوزيتش، غير موقفه من لاعبي البطولة، بعد التتويج بلقب “الشان”، ويستعد لتوجيه الدعوة لبعض الأسماء التي شاركت في البطولة الأخيرة، للالتحاق بمعسكر الأسود، استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن الاستحقاقات المقبلة للمنتخب الأول ستعرف حضور حوالي 10 لاعبين من البطولة المحلية، إضافة إلى بعض المحترفين الدائمي الحضور في الدوريات الأوربية.

واقتنع الناخب الوطني بأداء بعض اللاعبين ضمن تشكيلة المدرب حسين عموتة، في مقدمتهم الثنائي الرجاوي سفيان رحيمي وعبد الإله الحافظي، إضافة إلى هداف النسخة الماضية الودادي أيوب الكعبي، والظهير الأيسر حمزة الموساوي، ناهيك عن أنس الزنيتي، الذي حاز لقب أحسن حارس في البطولة.

وحضر الناخب الوطني مباراتي نصف النهائي والنهائي، وتوجه إلى مستودع الملابس رفقة فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية للكرة وهنأ كل اللاعبين مع مطالبتهم بنيل اللقب والعودة به إلى المغرب، وهو ما حصل.

وينتظر المتتبعون، خلال الأيام القليلة المقبلة، إعلان خاليلوزيتش، لائحة الأسود، التي تستعد لمواجهة موريتانيا وبوروندي، التي ستشهد تغييرات كبيرة حسب مصادر “الصباح”.

ن. ك