أفاد بنك المغرب بأن 81 في المائة من أرباب الصناعات يعتبرون الولوج إلى التمويل البنكي ”عاديا”، بينما اعتبره 17 في المائة منهم ”صعبا”، خلال الفصل الرابع من سنة 2020.

وأوضح البنك المركزي، في مذكرة حول النتائج الفصلية للاستقصاء حول الظرفية، أنه تم، حسب القطاعات، اعتبار هذا الولوج “عاديا” من طرف81 في المائة من أرباب قطاع ”الكيمياء وشبه الكيمياء” و”الكهرباء والإلكترونيك”، و75 في المائة في ”الصناعات الغذائية”، و72 في المائة في “النسيج والجلد”، و59 في المائة في ”الميكانيك والتعدين”.

وخلال الفصل الرابع من 2020، أشار المصدر ذاته إلى أن تكلفة الائتمان عرفت استقرارا حسب 80 في المائة من أرباب الصناعات. ويندرج ضمن ذلك قطاعات ”الصناعات الغذائية” و”الكيمياء وشبه الكيمياء” و”الكهرباء والإلكترونيك”.

وبالنسبة لقطاع ”الميكانيك والتعدين” قالت 74 في المائة من المقاولات أن تكلفة الائتمان لم تتغير مقارنة مع الفصل السابق، بينما اعتبرت 26 في المائة في المقاولات أنها ارتفعت.

وبخصوص نسبة أرباب الصناعات الذين اعتبروا أن وضعية الخزينة “عادية”، أوضح البنك المركزي أنها بلغت 55 في المائة، بينما اعتبرها 44 في المائة منهم “صعبة”.

من جهة أخرى، سجل بنك المغرب، في مذكرته، أن تكاليف الاستثمار عرفت استقرارا بالنسبة ل51 في المائة من أرباب الصناعات.