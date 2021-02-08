توقعات أحوال الطقس لليوم الاثنين

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بنزول أمطار أو زخات مطرية، مع احتمال بروز رعد فوق كل من منطقة طنجة, اللوكوس، والريف وشمال منطقة الغرب.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول أمطار أخرى ضعيفة ومتفرقة فوق السايس، والأطلس المتوسط، والسهول المتواجدة شمال الصويرة، وهضاب الفوسفاط ووالماس و الساحل المتوسطي.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من الجنوب-الغربي بالسهول الشمالية الغربية، والريف، والواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقيةن وضعيفة إلى معتدلة من الشمال بجنوب البلاد ومن الجنوب أو من الغرب بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 4 و1 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 2 و8 درجات بالهضاب العليا الشرقية، والريف، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الداخلية والجنوب-الشرقي للبلاد، وما بين 8 و13 درجة بباقي الأرجاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 3 و8 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 11 و17 درجة فوق كل من مناطق السايس، والريف، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والساحل المتوسطي والسهول الشمالية-الغربية، وما بين 17 و23 درجة فوق كل من السواحل والسهول الوسطى، ومنطقة سوس، والمنطقة الشرقية، والجنوب-الشرقي والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وشرق الجبهة، وهادئا الى قليل الهيجان نحو غربا ، وهائجا واحيانا هائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز وغرب رأس مالاباطا ، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة والدار البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان والكويرة، وهائجا بباقي السواحل .