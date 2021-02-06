انطلاق أشغال بناء معهد للتكوين في مهن النقل والخدمات اللوجستيكية بالنواصر

تم، أمس (الجمعة)، بإقليم النواصر، إعطاء انطلاقة أشغال بناء معهد للتكوين في مهن النقل والخدمات اللوجستيكية باستثمار إجمالي يقدر بنحو 82,7 مليون درهم، ساهم فيه صندوق “شراكة” باعتماد مالي يبلغ 57,1 مليون درهم.

ويوفر هذا المعهد 860 مقعدا بيداغوجيا سنويا، 320 منها في التكوين المهني الأساسي في شعب تهم على الخصوص تدبير المستودعات، واستغلال النقل واللوجستيك، واللوجستيك الصناعي، وتدبير الإنتاج و540 مقعدا في التكوين التأهيلي.

وسيمكن هذا المعهد الجديد من تعزيز مهارات المتدربين في مهن صيانة المركبات ذات المحركات (شعبة النقل البري)، وقيادة العمليات اللوجستيكية، والسياقة.

وبالمناسبة، أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي الذي ترأس حفل الإطلاق الرسمي للمشروع، أن هذا الأخير، يعكس طبيعة الشراكة المتينة القائمة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة في دعم مواكبة عدد من المشاريع الهادفة والمهيكلة ولاسيما في منظومة التربية والتكوين.

وأضاف أن هذه الشراكة الثنائية تتعزز اليوم، وفي الميدان، عبر هذا المشروع في إطار برنامج تحدي الألفية الثاني الرامي الى تطوير نموذج للمؤسسات ومعاهد التكوين المهني في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

(و م ع)