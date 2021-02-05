ديبلوماسي أمريكي : الاعتراف بمغربية الصحراء قرار “منطقي”

وصف الدبلوماسي الأمريكي السابق ،إليوت أبرامز ، القرار الأمريكي بالاعتراف بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه بأنه “منطقي” ، مؤكدا أن طرح منتقدي هذا القرار “مهزوز”.

وانتقد أبرامز ، الذي شغل منصب الممثل الأمريكي الخاص لفنزويلا ، في مقال نشر في مجلة “ناشيونال ريفيو” الأمريكية تحت عنوان ” قرار ترامب بشأن المغرب منطقي” ، مواقف كل من المبعوث الأممي السابق جيمس بيكر ، والسفير جون بولتون، والسيناتور الجمهوري جيمس إنهوف ، تجاه سيادة المملكة على صحرائها.

وكتب أنه “لأسباب غير مقنعة” ، لطالما عارضوا “مطالب” المغرب الترابية ودعموا مسلسلا لا يمكن إلا أن يلحق الضرر بالمملكة ، “الحليف المهم للولايات المتحدة في منطقة خطرة”.

وأضاف محذرا، ” أكثر من ذلك ، فإن مقترحاتهم قد تسلم المنطقة البوليساريو، وهي منظمة من مخلفات الحرب الباردة والتي لا يمكن من حيث المنطق أن تضطلع بالدور الذي ينهض به المغرب في مكافحة الإرهاب والتطرف “.

وكشف أبرامز أنه عندما كان مديرا لشؤون الشرق الأدنى وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية في عهد الإدارة الأولى لجورج دبليو بوش ، اضطر بيكر ، المبعوث الخاص إلى الصحراء آنذاك ، الى تقديم استقالته، مبرزا أن قرار الاستقالة يرتبط “إلى حد كبير” برفض إدارة بوش دعم خطته بالصحراء.

وأوضح الدبلوماسي السابق أن ثلاثة أسباب دفعت إدارة بوش إلى رفض خطة بيكر، أولها أنه منذ المسيرة الخضراء، ” لم يكن أبدا واردا بالنسبة للملكين الحسن الثاني ولا محمد السادس، السماح بانفصال المنطقة عن المغرب”.

(و م ع)