بورصة الدار البيضاء تغلق تداولاتها على وقع الانخفاض

أغلقت بورصة الدار البيضاء تداولات، اليوم الجمعة، على وقع الانخفاض ، متأثرة بشكل خاص ، بأداء قطاعي الصناعة الغذائية / الإنتاج ، والكيمياء .

وخسر مؤشر “موروكو ستوك أنديس 20″،(MSI20)، 0,31 في المائة، ليستقر عند 955,53 نقطة . أما مؤشر مازي فقد سجل تراجعا بنسبة 0,24 بالمائة مسجلا بذلك 11.713,50 نقطة .

كما سجل مؤشر ماديكس ، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، تراجعا بنسبة 0,25 المائة، ليستقر عند 9.549,17 نقطة .

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” خسارة بنسبة 0,27 في المائة، محققا بذلك 10.710,54 نقطة، في حين تراجع “إف تي إس إس إي موروكو آل- ليكيد ” بنسبة 0,13 بالمائة ( 10.057,05 نقطة ).

من جهته، سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10 ” بدوره تراجعا بنسبة 0,29 في المائة، مسجلا بذلك 894,45 نقطة.

وعلى المستوى القطاعي بصمت 7 قطاعات على أداء جيد مقابل 13 قطاعا حققت أداء سلبيا ، في حين لم يطرأ اي تغير على أداء 4 قطاعات .

وبلغ الحجم الإجمالي للتداول 76,05 مليون درهم ، تمت جلها في السوق المركزية . أما رسملة البورصة فقد بلغت 605,26 مليار درهم .